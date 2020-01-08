«Пилот старался увести самолёт от окружающих его домов». Названы версии крушения Boeing в Иране

Новости мира. В Иране озвучили вероятную причину катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины» Boeing 737. Это возгорание двигателя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В то же время Тегеран отказался передавать черные ящики разбившегося самолета производителю и американцам. На борту были 167 пассажиров и 9 членов экипажа: иранцы, украинцы, канадцы, а также граждане Швеции и Афганистана. Все они погибли.

Соболезнования президентам Украины, Ирана и генерал-губернатору Канады в связи с жертвами авиакатастрофы направил Президент Беларуси. Найден второй чёрный ящик. Что известно об авиакатастрофе с украинским Boeing в Тегеране Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек, пассажиры и 9 членов экипажа. Выживших нет. Самолет украинской авиакомпании вылетел из Тегерана в Киев, но в аэропорту Борисполь его так и не дождались. В сети появилось видео, на котором с большой вероятностью запечатлен момент трагедии.

Первая версия крушения – техническая неисправность. На любительских кадрах видно, что самолет вспыхнул еще в воздухе. Одно из предположений – загорелся двигатель. Но что стало причиной? Ответа пока нет.

Это первая катастрофа в истории международных авиалиний Украины, и это был один из лучших самолетов и экипажей крупнейшего перевозчика страны. Boeing 737-800 сошел с конвейера всего 3,5 года назад. Плановую проверку борт прошел 6 января. Никаких сбоев в работе не было по прибытию в аэропорт Тегерана. «Ошибка экипажа минимальна». Новые подробности крушения украинского самолёта в Тегеране Более того, управляли самолетом опытнейшие пилоты: на их счету от 7000 до 12 000 часов налета. Борт вылетел из аэропорта в 06:38 по местному времени и набрал высоту в 2,5 километра, после чего исчез с радаров.

В авиакомпании ошибку пилотов считают маловероятной, ведь взлет прошел успешно и в штатном режиме.

Правая часть самолета и хвост загорелись. Я думаю, пилот старался увести самолет от окружающих его домов. Самолет упал буквально в 20-30 метрах от них, в парке. Приземляясь, он зацепил и протащил за собой изгороди футбольного поля. То есть он упал, снова поднялся и на открытой территории взорвался.

Вся эта территория, 500-600 метров, усыпана останками. Здесь разбросаны детали самолета и куски человеческих тел.

В то же время, по мнению экспертов, пожар одного двигателя не приводит к катастрофе. Он локализуется и может быть потушен, если второй двигатель исправен. А на высоте в 2,5 километра и вовсе условий для возгорания намного меньше, чем при самом взлете. Ситуацию должна прояснить расшифровка черных ящиков. Есть вероятность, что после возгорания пилоты неудачно попытались взять контроль над управлением на себя.

Осторожно, здесь все горит. Да, здесь упал тот самолет. Сейчас мы собираем здесь все, что уцелело, для того, чтобы отправить это на судмедэкспертизу.

До выяснения причин авиакатастрофы Украина приостановила полеты над Ираном. На данный момент известно также, что два человека, зарегистрировавшихся на рейс, в самолет не сели. Среди погибших граждане нескольких стран: Канады, Ирана, Швеции, Украины, Афганистана, Великобритании, ФРГ. Белорусов на борту не было. В самолете летело много студентов. Они возвращались на учебу после каникул. Среди обломков спасатели нашли записку одного из них. Студент-иранец в ней просит Бога помочь с экзаменом.

Самолет загорелся. Я в Шахрияре. Да поможет им Господь! Версию теракта на данный момент исключили. Но обращают внимание: самолет развалился на множество фрагментов. Это означает мощное воздействие на земле либо в воздухе. Вслед за Украиной некоторые международные авиакомпании (в том числе и «Белавиа») приостанавливают полеты над Ираном и Ираком из-за обострившейся ситуации в регионе.

Версию ракетного удара – она звучала среди причин падения Boeing – на данный момент также отклонили, ведь тогда лайнер разорвало бы в воздухе. Расследованием займется специальная комиссия. Однако договориться между собой Ирану, Украине, США и Франции будет непросто. Иран, напоминаем, находится под санкциями США. Не способствуют диалогу и стремительно развивающееся противостояние в соседнем Ираке.