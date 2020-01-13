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В США умер кинорежиссер Константин Бромберг. Он снял «Приключения Электроника», «Чародеев»

13 января 2020 07:28
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Новости мира. 13 января стало известно о смерти советского режиссера, создавшего настоящие кинохиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США умер кинорежиссер Константин Бромберг. Он снял «Приключения Электроника», «Чародеев» -1

Константин Бромберг умер в США на 81-м году. Последнее время он жил в Детройте, однако по линии кинематографии там не работал.

В США умер кинорежиссер Константин Бромберг. Он снял «Приключения Электроника», «Чародеев» -4

В 1980 году вышел его фильм «Приключения Электроника», премьера «Чародеев» по сценарию братьев Стругацких состоялась в последний день 1982-го.

# Некролог # Константин Бромберг # Фотофакт

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