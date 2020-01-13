В США умер кинорежиссер Константин Бромберг. Он снял «Приключения Электроника», «Чародеев»

Новости мира. 13 января стало известно о смерти советского режиссера, создавшего настоящие кинохиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Константин Бромберг умер в США на 81-м году. Последнее время он жил в Детройте, однако по линии кинематографии там не работал.