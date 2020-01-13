В Дубае затоплены взлётно-посадочные полосы: отменены десятки рейсов

Новости мира. Несколько десятков рейсов отменены в международном аэропорту Дубая. Причина – наводнение из-за сильнейших дождей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что изменения в графике полетов продлятся еще сутки, поскольку дожди не прекращаются. Граждан нашей страны ситуация не затронет. На 13 января рейсов из Дубая в Минск, как и из Минска в Дубай не запланировано.