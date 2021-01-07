Как православный мир встретил Рождество Христово? Вот что происходило в Вифлееме, России и Сербии

Миллионы православных верующих по всему миру встретили Рождество. Из-за пандемии во многих странах богослужения проходили онлайн, отменялись праздничные мероприятия и нельзя было собираться большими компаниями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Вифлееме, городе, где родился Иисус Христос, впервые службу в рождественской церкви провели за закрытыми дверьми. Церковь была практически пустая – всего несколько священнослужителей и ни одного паломника. И это там, где ежегодно тысячи туристов со всего мира бронировали отели за полгода.

В главном храме России рождественское богослужение возглавил Патриарх Московский и всея Руси. Многие верующие смотрели службу онлайн или в прямом эфире. На литургию в храм смогли прийти только 350 человек, которые заранее получили приглашения.

В Сербии православные верующие встретили Рождество всеобщей молитвой и большим костром – сжигали дубовые ветви. Таким образом сербы прощаются со всем плохим, что произошло в ушедшем году.