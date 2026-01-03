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В Венесуэле объявили чрезвычайное положение и закрыли аэропорт

03 января 2026 16:33
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Главная мировая новость, которая в ночь на 3 января (в Минске это было уже утро) буквально взорвала все новостные ленты планеты и интернет-паблики. Речь о беспрецедентной американской атаке на Венесуэлу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Венесуэле объявили чрезвычайное положение и закрыли аэропорт-2

Удары длились менее получаса, а около полудня по нашему времени появилась новость о том, что лидер республики Николас Мадуро вместе с женой захвачены американскими военными и вывезены из страны. Акт американской агрессии против Венесуэлы категорически осудил Александр Лукашенко. Об этом заявила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

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В Венесуэле объявили чрезвычайное положение и закрыли аэропорт-4

На ситуацию отреагировали и в белорусском МИДе. Минск присоединился к призыву о срочном созыве Совбеза ООН. Днем состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств Беларуси и Венесуэлы. 

Американскую агрессию решительно осудили в разных странах мира: России, Китае, Турции. С резкими заявлениями выступили президенты Бразилии, Колумбии и Кубы. 

В Венесуэле объявлено чрезвычайное положение. Столичный аэропорт закрыт, как и в целом воздушное пространство над этой латиноамериканской страной. Ни одного гражданского судна на данный момент в небе над Венесуэлой нет.

# Международная политика

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