В Венесуэле объявили чрезвычайное положение и закрыли аэропорт

Главная мировая новость, которая в ночь на 3 января (в Минске это было уже утро) буквально взорвала все новостные ленты планеты и интернет-паблики. Речь о беспрецедентной американской атаке на Венесуэлу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Война ни к чему не приведет! Лукашенко о складывающейся ситуации между США и Венесуэлой. Подробности.

Удары длились менее получаса, а около полудня по нашему времени появилась новость о том, что лидер республики Николас Мадуро вместе с женой захвачены американскими военными и вывезены из страны. Акт американской агрессии против Венесуэлы категорически осудил Александр Лукашенко. Об этом заявила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

На ситуацию отреагировали и в белорусском МИДе. Минск присоединился к призыву о срочном созыве Совбеза ООН. Днем состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств Беларуси и Венесуэлы.

Американскую агрессию решительно осудили в разных странах мира: России, Китае, Турции. С резкими заявлениями выступили президенты Бразилии, Колумбии и Кубы.

В Венесуэле объявлено чрезвычайное положение. Столичный аэропорт закрыт, как и в целом воздушное пространство над этой латиноамериканской страной. Ни одного гражданского судна на данный момент в небе над Венесуэлой нет.