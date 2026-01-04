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Вучич назвал реакцию РФ на действия США в Венесуэле ожидаемой и уместной

04 января 2026 15:51
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Вучич назвал реакцию РФ на действия США в Венесуэле ожидаемой и уместной-0

Сербский президент Александр Вучич сказал, что российская реакция на события в Венесуэле была уместной и ожидаемой, и отметил, что Москва собирается поднять этот вопрос в Совете Безопасности ООН. Об этом пишет РИА Новости.

По его мнению, после американской операции стало ясно, что нормы международного права практически не действуют, а решающим аргументом остается сила.

3 января Дональд Трамп объявил о военном операции в Венесуэле и захвате Николаса Мадуро и его жены. СМИ сообщали о взрывах в Каракасе и участии спецназа Delta Force. 

Власти Венесуэлы требовали доказательств того, что президент жив, а американская администрация заявила о своем намерении привлечь его к ответственности.

МИД Венесуэлы обратился к международным структурам и запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН.

Фото: pixabay

# Международная политика

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