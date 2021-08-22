Талибы убили мою семью и семьи моих товарищей. Пообщались с мигрантами, которые живут на польско-белорусской границе

Большая группа мигрантов из Афганистана продолжает жить в стихийном лагере на белорусско-польской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Савчик, СТВ:

Соседи из чересчур гуманной страны цинично выбросили беженцев в лесополосу. 18 августа польские правоохранители попытались насильственно вытеснить на территорию Беларуси беженцев. Их доставили на нескольких военных автомобилях к участку напротив пограничной заставы Русаки Гродненской погрангруппы. Однако граждане Афганистана открыто заявили о намерении подать прошения о предоставлении убежища в Польше и отказались пересекать нашу границу. Уже четвертую ночь люди спят на сырой земле в спонтанно разбитом лагере. Съемочной группе СТВ они рассказали о том, как переживают эту ситуацию.

Мухаммед, гражданин Афганистана:

Мы приехали из Афганистана, вы знаете, какая там ситуация. Талибы захватили всю территорию страны. Они убили мою семью и семьи моих товарищей. Мы все в ужасе бежали, чтобы сохранить свои жизни и попасть в Европу. И я не понимаю, почему они арестовали нас. Польская полиция передала нас пограничникам, те привезли нас сюда. Без еды, без воды, без ничего. Мы в очень плохом положении.

Возле лагеря беженцев с польской стороны вооруженные правоохранители. К мигрантам никого не подпускают. Очевидно, что таким образом Варшава пытается не допустить огласки.