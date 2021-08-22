Талибы убили мою семью и семьи моих товарищей. Пообщались с мигрантами, которые живут на польско-белорусской границе

Большая группа мигрантов из Афганистана продолжает жить в стихийном лагере на белорусско-польской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Большая группа мигрантов из Афганистана продолжает жить в стихийном лагере на белорусско-польской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Татьяна Савчик, СТВ:
Соседи из чересчур гуманной страны цинично выбросили беженцев в лесополосу. 18 августа польские правоохранители попытались насильственно вытеснить на территорию Беларуси беженцев. Их доставили на нескольких военных автомобилях к участку напротив пограничной заставы Русаки Гродненской погрангруппы. Однако граждане Афганистана открыто заявили о намерении подать прошения о предоставлении убежища в Польше и отказались пересекать нашу границу. Уже четвертую ночь люди спят на сырой земле в спонтанно разбитом лагере. Съемочной группе СТВ они рассказали о том, как переживают эту ситуацию.
Мухаммед, гражданин Афганистана:
Мы приехали из Афганистана, вы знаете, какая там ситуация. Талибы захватили всю территорию страны. Они убили мою семью и семьи моих товарищей. Мы все в ужасе бежали, чтобы сохранить свои жизни и попасть в Европу. И я не понимаю, почему они арестовали нас. Польская полиция передала нас пограничникам, те привезли нас сюда. Без еды, без воды, без ничего. Мы в очень плохом положении.
Возле лагеря беженцев с польской стороны вооруженные правоохранители. К мигрантам никого не подпускают. Очевидно, что таким образом Варшава пытается не допустить огласки.
Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
Польская сторона предпринимает максимальные усилия, чтобы исказить реальную ситуацию. Не допускают средства массовой информации к лагерю, а также не допускают к мигрантам представителей общественных и других организаций, чтобы те смогли изучить ситуацию и оказать какую-либо помощь.
Татьяна Савчик:
Ситуация в очередной раз подтверждает лицемерие официальной Варшавы. Польша сама обратилась к международному сообществу с призывом не бросать афганцев, но выставила беженцев из страны, вынуждая их выживать под открытым небом. Они, как и иракцы, сирийцы и другие беженцы с Ближнего Востока, спасаются от войны. Возникает закономерный вопрос: зачем давать надежду на убежище?
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