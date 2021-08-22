Аэропорт Кабула закроют на 48 часов. Тысячи человек хотят покинуть Афганистан

Новости Афганистана. Аэропорт Кабула закроют на 48 часов, чтобы эвакуировать тех, кто уже находится на его территории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У ворот воздушной гавани собрались тысячи человек, которые хотят покинуть Афганистан. Точное число желающих улететь неизвестно. СМИ сообщают, что в давке у столичного аэропорта погибли от трех до семи человек.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась на фоне вывода американских войск: в начале августа боевики радикального движения «Талибан» развернули широкомасштабное наступление, захватили крупные города, а неделю назад вошли в Кабул.