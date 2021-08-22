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Аэропорт Кабула закроют на 48 часов. Тысячи человек хотят покинуть Афганистан

22 августа 2021 10:46
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Новости Афганистана. Аэропорт Кабула закроют на 48 часов, чтобы эвакуировать тех, кто уже находится на его территории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аэропорт Кабула закроют на 48 часов. Тысячи человек хотят покинуть Афганистан-1

Аэропорт Кабула закроют на 48 часов. Тысячи человек хотят покинуть Афганистан-3

У ворот воздушной гавани собрались тысячи человек, которые хотят покинуть Афганистан. Точное число желающих улететь неизвестно. СМИ сообщают, что в давке у столичного аэропорта погибли от трех до семи человек.

Аэропорт Кабула закроют на 48 часов. Тысячи человек хотят покинуть Афганистан-6

Ситуация в Афганистане особенно обострилась на фоне вывода американских войск: в начале августа боевики радикального движения «Талибан» развернули широкомасштабное наступление, захватили крупные города, а неделю назад вошли в Кабул.

Аэропорт Кабула закроют на 48 часов. Тысячи человек хотят покинуть Афганистан-9

Сейчас талибы контролируют большую часть территории Афганистана и все наземные пограничные переходы.

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# Международная политика # Фотофакт

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