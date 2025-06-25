Перспективы ЕАЭС. Эксперты на площадке БИСИ обсудили будущее евразийской интеграции

О будущем евразийской интеграции, путях наращивания взаимных инвестиций, формировании общего рынка услуг говорили 25 июня эксперты, аналитики и политологи на площадке БИСИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одним из ключевых векторов развития ЕАЭС эксперты называют промышленную кооперацию. Ведь это большой шаг к технологическому суверенитету. Странам «пятерки» необходимо научиться производить конкурентоспособный продукт, который бы позволил снизить зависимость от всех других объединений и отдельных государств. В этом плане примером для ЕАЭС может служить Союзное государство. Беларусь и Россия успешно реализовали ряд значимых проектов, из чего можно сделать вывод: цель вполне осуществима. Еще одна очень важная тема – логистика. Беларусь сумела адаптироваться к изменениям и готова делиться опытом.

Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Логистика – еще одна очень важная тема. И Республике Беларусь есть что сказать партнерам в рамках ЕАЭС. Мы не просто переформатировали нашу логистику. Сегодня мы можем говорить о новой архитектуре логистики, которая выстраивается у нас в регионе. И самое главное, мы стоим у истока формирования правил, как она будет работать.

Андрей Точин, директор Института развития интеграционных процессов Всероссийской академии внешней торговли:

Чтобы какие-то кооперационные проекты стали реально успешными, необходимо модернизировать в первую очередь площадку Союза и создать на ней такие инструменты, которые будут интересны тем промышленным или сельхоз-, или услужным игрокам конкретных стран, чтобы они за ними приходили. Особое внимание стоит уделить и увеличению доли расчетов между странами Союза в национальных валютах, подчеркивают эксперты. Уход от массового использования доллара и евро в международных платежах – это объективная реакция на агрессивную экономическую политику Запада.