Перспективы ЕАЭС. Эксперты на площадке БИСИ обсудили будущее евразийской интеграции
О будущем евразийской интеграции, путях наращивания взаимных инвестиций, формировании общего рынка услуг говорили 25 июня эксперты, аналитики и политологи на площадке БИСИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одним из ключевых векторов развития ЕАЭС эксперты называют промышленную кооперацию. Ведь это большой шаг к технологическому суверенитету.
Странам «пятерки» необходимо научиться производить конкурентоспособный продукт, который бы позволил снизить зависимость от всех других объединений и отдельных государств. В этом плане примером для ЕАЭС может служить Союзное государство. Беларусь и Россия успешно реализовали ряд значимых проектов, из чего можно сделать вывод: цель вполне осуществима. Еще одна очень важная тема – логистика. Беларусь сумела адаптироваться к изменениям и готова делиться опытом.
Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Логистика – еще одна очень важная тема. И Республике Беларусь есть что сказать партнерам в рамках ЕАЭС. Мы не просто переформатировали нашу логистику. Сегодня мы можем говорить о новой архитектуре логистики, которая выстраивается у нас в регионе. И самое главное, мы стоим у истока формирования правил, как она будет работать.
Андрей Точин, директор Института развития интеграционных процессов Всероссийской академии внешней торговли:
Чтобы какие-то кооперационные проекты стали реально успешными, необходимо модернизировать в первую очередь площадку Союза и создать на ней такие инструменты, которые будут интересны тем промышленным или сельхоз-, или услужным игрокам конкретных стран, чтобы они за ними приходили.
Особое внимание стоит уделить и увеличению доли расчетов между странами Союза в национальных валютах, подчеркивают эксперты. Уход от массового использования доллара и евро в международных платежах – это объективная реакция на агрессивную экономическую политику Запада.
Иван Тимофеев, генеральный директор Российского совета по международным делам:
Нам и в контуре двусторонних отношений, и в контуре интеграционных процессов, и в контуре отношений со странами мирового большинства нужно использовать различные инструменты. Это и расчеты в национальных валютах, это и развитие новых систем передачи финансовых сообщений, это и использование валют дружественных стран, в том числе юани, почему нет, там, где это возможно и целесообразно, конечно. Это и создание и развитие новых платежных систем, тестирование платежных систем дружественных стран.
Важные направления развития евразийской интеграции – также продовольственная безопасность и социально-гуманитарная сфера. Ведь ЕАЭС – это объединение, которое существует прежде всего для людей, а не для того, чтобы государства повышали свою престижность. Благополучие жителей стран Союза было и остается приоритетом.