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Тактика «выжженной земли». Отступая, украинские батальоны взрывают за собой электроподстанции и мосты

26 февраля 2022 07:28
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Новости Украины. В Украине по-прежнему неспокойно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Взрывы и выстрелы слышны не только в Луганской и Донецкой областях, по просьбе руководства которых Россия начала спецоперацию.

Удары наносятся по военной инфраструктуре Украины, есть жертвы с обеих сторон. Данные на утро 26 февраля – смотрите здесь.

Тактика «выжженной земли». Отступая, украинские батальоны взрывают за собой электроподстанции и мосты-1

Что касается ситуации непосредственно на линии соприкосновения в Донбассе: группировка войск ЛНР и ДНР продвинулась на значительное расстояние. Отступая, украинские батальоны взрывают за собой электроподстанции и мосты через реки.

Тактика «выжженной земли». Отступая, украинские батальоны взрывают за собой электроподстанции и мосты-4

Максим Дроздов, офицер запаса народной милиции ДНР:
Это старая добрая тактика, взятая ими на вооружение – тактика «выжженной земли». Желание сделать жизнь людей невозможной, вот именно, чтобы боялись просто жить, чтобы люди бежали, убегали просто из квартир. Чтобы они боялись там дышать, просыпаться, выходить на улицу. Это у них было всегда – посмотрите их удары. Я, даже будучи на боевой, я фиксировал, журналистам неоднократно показывал прилеты в церкви, прилеты в медпункты, прилеты в школу. Это при том, что боевая позиция впереди. По нам не стреляют – стреляют за спины, закидывают туда им на инфраструктуру, выгоняя гражданских. Тактика «выжженной земли».

Тактика «выжженной земли». Отступая, украинские батальоны взрывают за собой электроподстанции и мосты-7

Что касается ситуации в других регионах Украины, там прямо на улицах раздают оружие. Из грузовиков выгружают ящики с автоматами. Каждый может подойти и взять его себе, даже без проверки документов. Во многих городах введено чрезвычайное положение.

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# Международная политика # Максим Дроздов # Фотофакт

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