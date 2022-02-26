Тактика «выжженной земли». Отступая, украинские батальоны взрывают за собой электроподстанции и мосты

Максим Дроздов, офицер запаса народной милиции ДНР:

Это старая добрая тактика, взятая ими на вооружение – тактика «выжженной земли». Желание сделать жизнь людей невозможной, вот именно, чтобы боялись просто жить, чтобы люди бежали, убегали просто из квартир. Чтобы они боялись там дышать, просыпаться, выходить на улицу. Это у них было всегда – посмотрите их удары. Я, даже будучи на боевой, я фиксировал, журналистам неоднократно показывал прилеты в церкви, прилеты в медпункты, прилеты в школу. Это при том, что боевая позиция впереди. По нам не стреляют – стреляют за спины, закидывают туда им на инфраструктуру, выгоняя гражданских. Тактика «выжженной земли».