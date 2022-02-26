Удары наносятся по военной инфраструктуре Украины, есть жертвы с обеих сторон. Данные на утро 26 февраля

Ситуация в Украине. Там по-прежнему неспокойно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Взрывы и выстрелы слышны не только в Луганской и Донецкой областях, по просьбе руководства которых Россия начала спецоперацию.

Удары наносятся по военной инфраструктуре. Есть жертвы с обеих сторон, как и заявления о готовности сесть за стол переговоров по урегулированию конфликта мирным путем. О том, что Украина может обсудить с Россией нейтральный статус «с внятным пакетом гарантий по безопасности», заявил советник главы офиса Зеленского. Когда и где это произойдет, скорее всего станет известно этим утром, 26 февраля.