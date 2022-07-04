«Такие же политические технологии, которые применялись против Беларуси». Авдонин о протестах в Узбекистане

Новости Узбекистана. В Узбекистане вспыхнули протесты. 18 человек погибли. Более 250 пострадали, почти 100 из них сейчас в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главное требование демонстрантов – отказ от внесения поправок в Конституцию страны. В частности, митингующие требовали сохранить право Каракалпакстана на референдум о выходе из состава Узбекистана. Как заявил президент страны Шавкат Мирзиеев, некие деструктивные силы пытались дестабилизировать ситуацию. Их цель – расколоть общество и подорвать доверие к проводимой государством политике. И попав под их влияние, некоторые митингующие приняли участие в беспорядках. В результате было задержано более 500 человек.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Ситуация в Узбекистане характеризуется в первую очередь реализацией таких же, аналогичных политических технологий, которые применялись и против Беларуси. То есть первоначально шла активная массированная информационная атака по обработке в первую очередь молодежи различными деструктивными каналами. Они формировали протестные настроения, которые и вылились в эти протестные марши, которые мы наблюдали на этих выходных. Стоит отметить, что о подобном сценарии ранее предупреждал Александр Лукашенко. По его словам, следующая схватка за передел мира будет в Центральной Азии, так как с одной стороны находятся европейцы и американцы, а с другой – Китай.