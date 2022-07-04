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В Узбекистане вспыхнули протесты. Демонстранты хотят отменить внесение правок в Конституцию

04 июля 2022 13:54
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Новости Узбекистана. В Узбекистане вспыхнули протесты, 18 человек погибли, более 250 пострадали, почти 100 из них сейчас получают лечение в больницах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Узбекистане вспыхнули протесты. Демонстранты хотят отменить внесение правок в Конституцию-1

Главным требованием демонстрантов был отказ от внесения поправок в Конституцию страны. В частности, митингующие требовали сохранить право Каракалпакстана на референдум о выходе из состава Узбекистана. Как заявил президент страны Шавкат Мирзиеев, некие деструктивные силы пытались дестабилизировать ситуацию. Их цель – расколоть общество и подорвать доверие к проводимой государством политике. И попав под их влияние, некоторые митингующие приняли участие в беспорядках, в результате которых было задержано более 500 человек.

Стоит отметить, что о подобном сценарии ранее предупреждал Александр Лукашенко. По его словам, следующая схватка за передел мира будет в Центральной Азии, так как с одной стороны находятся европейцы и американцы, а с другой – Китай. И уже после массовых протестов в Казахстане в начале 2022 года белорусский лидер предупреждал об опасности дестабилизации ситуации в Узбекистане.  

# Акции протеста # Шавкат Мирзиеев # Александр Лукашенко # Фотофакт

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