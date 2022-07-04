Польский политолог о белорусском безвизе: «Большинство поляков аплодируют»

«Большинство поляков аплодируют». Именно так прокомментировал польский политолог белорусский безвиз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Большинство поляков аплодируют». Именно так прокомментировал польский политолог белорусский безвиз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Однако эксперт предположил, что польские власти готовятся к контрмерам, чтобы хоть как-то ограничить количество выезжающих. Например, люди, которые будут ездить в Беларусь, могут подвергаться разного рода обыскам и допросам. Так как учитывая существующую разницу цен между Польшей и нашей страной, многие поляки действительно будут ездить сюда. Это видно уже сейчас. На границе в Бресте образовалась длинная очередь. Водители на польской стороне сигналят.
Кроме того, как отметил польский политолог, безвиз – это определенного рода гуманитарная помощь со стороны белорусского руководства, так как польский народ живет в очень плохих условиях в связи с инфляцией и антироссийской политикой. Напомним, с июля Беларусь ввела безвиз для граждан Польши. Им разрешено даже посещение пограничной зоны без пропуска. Воспользоваться правом посетить Беларусь без визы можно неограниченное количество раз.