В Египте закрывают пляжи из-за нападения акул на людей. Власти хотят обезопасить туристов

Такое решение приняли власти Египта после двух случаев. Известно, что первой жертвой стала 68-летняя гражданка Австрии. Акула откусила ей руку и ногу. Тяжело раненая женщина скончалась по дороге в больницу от болевого шока. Второй жертвой стала гражданка Румынии. Сейчас на пляжах курортного города запрещено купание, дайвинг и рыбалка. А власти Египта сформировали рабочую группу с участием океанологов, чтобы поскорее разобраться, в обоих ли нападениях участвовала одна и та же акула или это были разные рыбы, и предпринять все необходимые меры для безопасности в воде.