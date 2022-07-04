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В Египте закрывают пляжи из-за нападения акул на людей. Власти хотят обезопасить туристов

04 июля 2022 13:52
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Новости Египта. В Хургаде закрывают пляжи из-за нападения акул на людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Египте закрывают пляжи из-за нападения акул на людей. Власти хотят обезопасить туристов-1

Такое решение приняли власти Египта после двух случаев. Известно, что первой жертвой стала 68-летняя гражданка Австрии. Акула откусила ей руку и ногу. Тяжело раненая женщина скончалась по дороге в больницу от болевого шока. Второй жертвой стала гражданка Румынии. Сейчас на пляжах курортного города запрещено купание, дайвинг и рыбалка. А власти Египта сформировали рабочую группу с участием океанологов, чтобы поскорее разобраться, в обоих ли нападениях участвовала одна и та же акула или это были разные рыбы, и предпринять все необходимые меры для безопасности в воде.  

# Нападение акулы # Фотофакт

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