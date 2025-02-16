США не хотят много сторон на переговорах по Украине – Келлог

Представители ЕС не будут присутствовать на переговорах по урегулированию конфликта в Украине, пишет ТАСС со ссылкой на CNBC News.

По словам Спецпосланника президента США по Украине и РФ Кита Келлога, интересы Евросоюза при этом будут учитываться. «Мы не хотим вступать в обсуждения с большим количеством участников», – пояснил политик.

Келлог рассказал, что в данный момент применяется «двухвекторный» подход к переговорному процессу: представители Вашингтона ведут переговоры с российской стороной и отдельно с представителями Киева совместно с союзниками.