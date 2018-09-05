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Украина может отказаться от сезонного перевода часов вслед за Евросоюзом

05 сентября 2018 08:57
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Новости Украины. Украина может отказаться от сезонного перевода часов вслед за ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украина может отказаться от сезонного перевода часов вслед за Евросоюзом-1

В Минэкономразвития страны заявили, что если в Европейском союзе примут решение отменить переход на летнее и зимнее время, Украина последует этому примеру.

Инициатива объясняется тем, что страна взяла курс на евроинтеграцию, а следовательно, должна имплементировать европейское законодательство.

Еврокомиссия поддержала отмену перевода часов на зимнее и летнее время

# Европейский союз # Фотофакт

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