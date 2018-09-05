Украина может отказаться от сезонного перевода часов вслед за Евросоюзом

Новости Украины. Украина может отказаться от сезонного перевода часов вслед за ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минэкономразвития страны заявили, что если в Европейском союзе примут решение отменить переход на летнее и зимнее время, Украина последует этому примеру.

Инициатива объясняется тем, что страна взяла курс на евроинтеграцию, а следовательно, должна имплементировать европейское законодательство.

Еврокомиссия поддержала отмену перевода часов на зимнее и летнее время