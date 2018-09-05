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Более 6 млн долларов выделят власти Бразилии на безопасность музеев после пожара в Рио-де-Жанейро

05 сентября 2018 08:51
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Новости Бразилии. Более 6 миллионов долларов выделят власти Бразилии на безопасность музеев после масштабного пожара в Рио-де-Жанейро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 6 млн долларов выделят власти Бразилии на безопасность музеев после пожара в Рио-де-Жанейро-1

Деньги будут привлечены в течение этого месяца национальным банком экономического и социального развития. Вполне вероятно, что в программе поучаствуют и другие финансовые учреждения.

Напомним, пожар в здании национального музея в Рио вспыхнул 2 сентября. Огонь уничтожил почти всю коллекцию из 20 миллионов экспонатов, на сбор которой потребовалось около 200 лет.

Уничтожено 20 млн экспонатов, которые собирали более 200 лет. В Рио-де-Жанейро сгорел национальный музей Бразилии

Более 6 млн долларов выделят власти Бразилии на безопасность музеев после пожара в Рио-де-Жанейро-4

# Пожар # Фотофакт

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