Свыше 7000 жителей ДНР уже несколько суток остаются без электроснабжения
Силы ДНР освободили 95 % территории республики. Однако обстрелы со стороны ВСУ не прекращаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За последние сутки украинские войска открывали огонь по территории ДНР около 35 раз. Они использовали более 300 снарядов и мин, применив в том числе реактивные системы залпового огня «Град».
В Донецке, Горловке и других городах сложилась критическая ситуация с обеспечением населения водой. Кроме того, свыше 7 000 жителей ДНР уже несколько суток остаются и без электроснабжения. Все из-за непрекращающихся обстрелов. Российская армия продолжает специальную военную операцию. В районе Мариуполя удалось освободить из окружения спецназовцев, в котором они находились несколько дней.
Игорь Конашенков, официальный представитель Министерства обороны России:
Всего за прошедшие сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны Воздушно-космических сил России сбиты в воздухе один украинский вертолет Ми-24 и один Ми-8, а также 12 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе три «Байрактар ТБ-2». Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 46 военных объектов Украины. Среди них: 11 зенитных ракетных комплексов, в том числе дивизион С-300, одна установка реактивной системы залпового огня, три командных пункта, одна станция радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов и 18 мест скопления боевой техники.
На фоне боевых действий гуманитарная ситуация в Украине остается тяжелой. В непростых условиях российская армия продолжает помогать мирным жителям. За все время солдаты доставили жителям Донбасса и Украины более 2 000 тонн гуманитарной помощи. В состав грузов входят продукты и предметы первой необходимости. Кроме того, российская армия помогает эвакуироваться мирному населению. Известно, что из Мариуполя уже удалось выехать 33 тысячам человек.
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