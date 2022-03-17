Свыше 7000 жителей ДНР уже несколько суток остаются без электроснабжения

Силы ДНР освободили 95 % территории республики. Однако обстрелы со стороны ВСУ не прекращаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За последние сутки украинские войска открывали огонь по территории ДНР около 35 раз. Они использовали более 300 снарядов и мин, применив в том числе реактивные системы залпового огня «Град».

В Донецке, Горловке и других городах сложилась критическая ситуация с обеспечением населения водой. Кроме того, свыше 7 000 жителей ДНР уже несколько суток остаются и без электроснабжения. Все из-за непрекращающихся обстрелов. Российская армия продолжает специальную военную операцию. В районе Мариуполя удалось освободить из окружения спецназовцев, в котором они находились несколько дней.