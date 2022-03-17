Басурин сообщил, сколько территории республики уже освободили силы ДНР

К ситуации в Украине. Силы ДНР освободили 95 % территории республики. Об этом заявил представитель Народной милиции ДНР. Однако обстрелы со стороны ВСУ не прекращаются. С самого утра 17 марта украинские войска ведут обстрелы, в том числе Донецка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выпущено более 20 снарядов. В Горловке сложилась критическая ситуация с обеспечением населения водой.