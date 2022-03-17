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Басурин сообщил, сколько территории республики уже освободили силы ДНР

17 марта 2022 09:24
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К ситуации в Украине. Силы ДНР освободили 95 % территории республики. Об этом заявил представитель Народной милиции ДНР. Однако обстрелы со стороны ВСУ не прекращаются. С самого утра 17 марта украинские войска ведут обстрелы, в том числе Донецка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выпущено более 20 снарядов. В Горловке сложилась критическая ситуация с обеспечением населения водой.

Басурин сообщил, сколько территории республики уже освободили силы ДНР-1

Российская армия продолжает специальную военную операцию. В районе Мариуполя удалось освободить из окружения спецназовцев, в котором они находились несколько дней. На фоне боевых действий гуманитарная ситуация в Украине остается тяжелой. В непростых условиях российская армия продолжает помогать мирным жителям. За все время солдаты доставили жителям Донбасса и Украины более 2 000 тонн гуманитарной помощи. В состав грузов входят продукты и предметы первой необходимости.

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# Международная политика # Эдуард Басурин # Фотофакт

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