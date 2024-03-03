Своими заявлениями Макрон чуть не развязал новый мировой конфликт

На неделе отличился Макрон, который, развязав свой французский язык, чуть не развязал новый мировой конфликт. Во вторник после встречи с лидерами западных стран по вопросу поддержки Украины он сообщил, что «сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск в эту страну», но «в будущем ничего исключать нельзя», рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Слова президента Франции сразу же вызвали настоящую политическую бурю в Европе. Союзники Парижа буквально один за другим начали открещиваться от этих заявлений и делать опровержения в духе, мол, ничего такого у нас и в мыслях не было. Генсек НАТО Столтенберг заявил, что планов нет и на уровне Альянса. Даже Белый дом развел руками в этой ситуации. Хотя не исключено, что это именно их рук дело. Из всей натовской коалиции идею Франции оценила только Прибалтика, которая согласна воевать и дальше, но которой воевать, в принципе, и нечем. Но главное – вставить свои пять копеек.

А вот в России четко дали понять, что не станут бросать слова на ветер, и во время федерального послания Владимир Путин намекнул, что, если Европа отправит войска в Украину, начнется война с НАТО, для которой у Запада не хватит сил. Миллион снарядов для Украины так и не произвели, не говоря уже о каком-то новом конфликте. Что тогда имел в виду Макрон? Вряд ли эти слова случайно вырвались у французского лидера.

Ряд экспертов считает, что в Украину, к примеру, могут ввести полицейские войска, по типу миротворцев, которых вводили в Югославию. Они могут охранять границу и выполнять функции внутренних войск, чтобы все украинские резервы выскребли и бросили на фронт. Второй вариант – это вход НАТО, но после мирных переговоров. Будет заключено временное перемирие. Европа в это время начнет усиленно готовиться к войне, создаст новую коалицию и вот тогда уже по-настоящему выступит против России на поле боя. В зависимости от того, пойдет Киев на мирные переговоры или нет, оба варианта сейчас прорабатываются западными штабами. Но, судя по реакции на слова Макрона, Европа пока что воевать не хочет ни в каком виде.