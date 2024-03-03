Ожесточенные бои идут в поселке Работино – Рогов

В селе Работино, находящемся на передовой в Запорожской области, ведутся интенсивные бои с переходом в контратаки, сообщает Владимир Рогов, руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией». Об этом пишет РИА Новости.

При этом Минобороны РФ утверждает, что российским военным удалось взять под контроль опорные пункты в Работино. Рогов уточнил, что российские войска держат под своим контролем южную часть Работино, противник удерживает только северную часть, а центр остается в «серой зоне».

Он отмечает, что ВСУ, ощущая давление российских войск, спешно перебрасывает подкрепления для выполнения приказа по удерживанию данного населенного пункта. Киев представляет Работино как ключевое достижение контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении, и для его захвата Украина ввела в бой бригады из стратегического резерва с западной подготовкой.