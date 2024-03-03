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Немецкие истребители приступили к патрулированию воздушного пространства Латвии, Литвы и Эстонии

03 марта 2024 13:44
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Немецкие истребители приступили к выполнению обязанностей по патрулированию воздушного пространства Латвии. Кроме того, на протяжение девяти месяцев они будут совершать полеты над территориями Литвы и Эстонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немецкие истребители приступили к патрулированию воздушного пространства Латвии, Литвы и Эстонии-1

По заявлениям представителей НАТО, такие действия направлены на обеспечение безопасности стран Балтии. Бундесвер направил на латвийскую базу десятки истребителей и несколько сотен военнослужащих для обслуживания техники. Североатлантический альянс стал скапливать все больше оборудования и солдат у восточных рубежей. Также с конца января на территории всей Европы страны – участницы НАТО проводят самые масштабные со времен холодной войны маневры «Стойкий защитник». В них принимают участие около 100 тысяч человек и более 3 тысяч единиц техники.

# НАТО

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