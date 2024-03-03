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Байден поцеловал в макушку премьера Италии

03 марта 2024 17:15
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А чьи связи только крепнут, так это США и Евросоюза. Более того, политики даже не стесняются выражать столь теплые чувства. 3 марта в сети опубликовали видео, где Байден целуют в макушку премьера Италии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Байден поцеловал в макушку премьера Италии -1

В интернете писали, что это новый дипломатический тренд, что Байден перепутал Мелони с ребенком. Но на самом деле в том, что США питает к Европе особые чувства, никто не сомневается. Главное, чтобы Вашингтон не задушил в своих объятиях.

# Международная политика # Джо Байден # Джорджа Мелони

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