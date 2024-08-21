Съезд Демпартии США: как прошла «прощальная вечеринка» Джо Байдена?

Вице-президент страны заручилась голосами делегатов, а значит, уже в ноябре этого года будет участвовать в выборах президента США. Несмотря на масштаб мероприятия, фактически оно было формальным. Сомнений в том, что именно Харрис будет оппонировать Трампу, которого выдвинули республиканцы, не было. Поэтому фокус с ее персоны сместился на действующего лидера. Съезд прозвали прощальной вечеринкой Джо Байдена. Он обратился к союзникам с речью, в которой поблагодарил людей за доверие и поддержал нынешнего кандидата. Толпа встретила и проводила Джо громкими аплодисментами, но шумно было не только на сцене, но и за ее пределами.