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Съезд Демпартии США: как прошла «прощальная вечеринка» Джо Байдена?

21 августа 2024 09:19
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Камала Харрис официально утверждена кандидатом на главный государственный пост от демократов. Голосование состоялось во время съезда однопартийцев, который в эти дни проходит в Чикаго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Съезд Демпартии США: как прошла «прощальная вечеринка» Джо Байдена?-2

Вице-президент страны заручилась голосами делегатов, а значит, уже в ноябре этого года будет участвовать в выборах президента США. Несмотря на масштаб мероприятия, фактически оно было формальным. Сомнений в том, что именно Харрис будет оппонировать Трампу, которого выдвинули республиканцы, не было. Поэтому фокус с ее персоны сместился на действующего лидера. Съезд прозвали прощальной вечеринкой Джо Байдена. Он обратился к союзникам с речью, в которой поблагодарил людей за доверие и поддержал нынешнего кандидата. Толпа встретила и проводила Джо громкими аплодисментами, но шумно было не только на сцене, но и за ее пределами.

Съезд Демпартии США: как прошла «прощальная вечеринка» Джо Байдена?-4

К месту съезда Демпартии стягивается все больше демонстрантов, а вместе с ними и правоохранителей. Глава полиции Чикаго выразил обеспокоенность нарастающей массовостью протестного движения. Десятки тысяч активистов вышли на улицы, чтобы выразить несогласие с внешней политикой страны, которой сейчас все еще руководит представитель демократов. Не обошлось без задержаний и драк.

# Джо Байден # Камала Харрис # Выборы в США

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