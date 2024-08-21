Харрис утверждена кандидатом в президенты США от Демпартии

Камала Харрис утверждена кандидатом от Демократической партии на пост главы государства на предстоящих в США президентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Национальный съезд Демократической партии проходит в Чикаго. Голосование состоялось на спортивной арене, где накануне выступила сама Харрис, а также Джо Байден. Выборы в США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп, который заявляет, что США потерпят крах при победе демократов.