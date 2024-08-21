В китайской провинции Ляонин объявлена эвакуация из-за дождей

Свыше 7 тысяч человек эвакуированы в провинции Ляонин из-за проливных дождей. Они обрушились на значительную часть территории Китая в начале этой недели. Власти мобилизовали спасателей и сформировали рабочую группу для оказания помощи людям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В пострадавшие регионы отправлены предметы первой необходимости: аварийные комплекты, одеяла, аптечки, одежда. Сотрудники экстренных служб продолжают работу в зоне бедствия. Ранее им удалось вызволить из ловушки около 300 сельских жителей. Из-за паводков они оказались отрезаны от внешнего мира. Прогнозы синоптиков не обнадеживают. Непогода не отступит, более того, охватит новые территории. Сильные дожди ожидаются в Гуандун, самой густонаселенной провинции Китая.