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В Бразилии сильнейшие лесные пожары – эвакуировано около 200 населённых пунктов

21 августа 2024 07:11
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Сильнейшие лесные пожары в Бразилии привели к эвакуации уже около 200 населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бразилии сильнейшие лесные пожары – эвакуировано около 200 населённых пунктов-2

Возгорание в национальном парке продолжается третий день, угрожая уникальной флоре и фауне. В зоне бедствия водопад – третий по величине в стране. По данным ученых, пожар также угрожает заповеднику. Спасательные службы продолжают бороться с пламенем, но последствия могут оказаться катастрофическими.

# Пожар # Бразилия

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