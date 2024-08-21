В Бразилии сильнейшие лесные пожары – эвакуировано около 200 населённых пунктов

Сильнейшие лесные пожары в Бразилии привели к эвакуации уже около 200 населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возгорание в национальном парке продолжается третий день, угрожая уникальной флоре и фауне. В зоне бедствия водопад – третий по величине в стране. По данным ученых, пожар также угрожает заповеднику. Спасательные службы продолжают бороться с пламенем, но последствия могут оказаться катастрофическими.