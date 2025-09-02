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МИД Украины обиделся на страны ШОС за итоговое коммюнике

02 сентября 2025 11:38
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МИД Украины обиделся на страны ШОС за итоговое коммюнике-0

Украинский МИД обиделся тем фактом, что ситуация в Украине не упоминается в итоговом заявлении саммита ШОС. Об этом пишет РИА Новости.

«Удивительно...», – заявили во внешнеполитическом ведомстве, указав, что «приняли это к сведению».

В ведомстве заявили, что учли это обстоятельство и считают, что конфликт заслуживает пристального внимания международного сообщества.

Саммит проходил в Тяньцзине при участии более 20 стран. ШОС – это объединение государств Азии и Восточной Европы, в том числе членов, наблюдателей и партнеров по диалогу.

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Фото: pixabay

# Международная политика # Украина

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