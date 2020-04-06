Страны Европы планируют ослабить карантин

Европа готовится ослабить карантин, введенный из-за вспышки COVID-19. Франция, Испания, Бельгия и Финляндия уже создали экспертные комитеты, чтобы изучить постепенное уменьшение строгих ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Европа готовится ослабить карантин, введенный из-за вспышки COVID-19. Франция, Испания, Бельгия и Финляндия уже создали экспертные комитеты, чтобы изучить постепенное уменьшение строгих ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При этом страны всеми возможными способами пытаются не допустить второй волны эпидемии.
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Испанский премьер-министр продлил закрытие страны еще на две недели, однако сообщил, что запрет на все несущественные работы, включая производство и строительство, будет снят после Пасхи. В стране фиксируют уменьшение темпа роста числа инфицированных. Три недели назад ежедневный рост зараженных составлял 22 %, сегодня эта цифра почти вдвое меньше.
Похожая ситуация и в Италии: снижается количество госпитализированных в обычных отделениях и палатах интенсивной терапии.
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