Во Франции мужчина с ножом набросился на людей: погибли два человека, ещё семеро ранены

Новости Франции. Во Франции мужчина с ножом набросился на людей на юго-востоке страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он стал наносить удары случайным прохожим и посетителям магазина. Погибли два человека, еще семеро получили ранения. Пострадавшие доставлены в больницу.
Правоохранители вскоре задержали злоумышленника. По предварительным данным, им оказался 33-летний суданец.
Мотивы преступления пока не установлены. Следователи рассматривают несколько версий случившегося. Одна из них предполагает, что у мужчины случился нервный срыв из-за продолжительной самоизоляции на фоне пандемии COVID-19.