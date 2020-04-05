Во Франции мужчина с ножом набросился на людей: погибли два человека, ещё семеро ранены

Новости Франции. Во Франции мужчина с ножом набросился на людей на юго-востоке страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он стал наносить удары случайным прохожим и посетителям магазина. Погибли два человека, еще семеро получили ранения. Пострадавшие доставлены в больницу.