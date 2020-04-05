Прямой эфир

Во Франции мужчина с ножом набросился на людей: погибли два человека, ещё семеро ранены

05 апреля 2020 12:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Во Франции мужчина с ножом набросился на людей на юго-востоке страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он стал наносить удары случайным прохожим и посетителям магазина. Погибли два человека, еще семеро получили ранения. Пострадавшие доставлены в больницу.  

Во Франции мужчина с ножом набросился на людей: погибли два человека, ещё семеро ранены-1

Правоохранители вскоре задержали злоумышленника. По предварительным данным, им оказался 33-летний суданец.

Мотивы преступления пока не установлены. Следователи рассматривают несколько версий случившегося. Одна из них предполагает, что у мужчины случился нервный срыв из-за продолжительной самоизоляции на фоне пандемии COVID-19.

Во Франции мужчина с ножом набросился на людей: погибли два человека, ещё семеро ранены-4

# Нападение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Из-за пожара в подземном коллекторе в центре Киева без электричества остались 80 домов
05 апреля 2020 12:00

Из-за пожара в подземном коллекторе в центре Киева без электричества остались 80 домов

В Рязанской области мужчина подозревается в убийстве пяти человек
05 апреля 2020 07:52

В Рязанской области мужчина подозревается в убийстве пяти человек

В Москве +8, в Киеве +13. Погода в Европе на неделю с 6 по 12 апреля
04 апреля 2020 17:18

В Москве +8, в Киеве +13. Погода в Европе на неделю с 6 по 12 апреля