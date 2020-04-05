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Из-за пожара в подземном коллекторе в центре Киева без электричества остались 80 домов

05 апреля 2020 12:00
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Новости Украины. Масштабный пожар в центре Киева. Ночью в подземном коллекторе, где размещены электрические кабели, произошло возгорание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за пожара в подземном коллекторе в центре Киева без электричества остались 80 домов-1

Аварийные бригады не сразу смогли приступить к работе из-за большого напряжения в проводах. В результате спасатели устраняли пожар электрооборудования в тоннеле на Крещатике почти всю ночь. Пришлось отключить электричество в 80 домах на нескольких центральных улицах. 

В настоящее время пожар полностью ликвидирован. Для этого были задействованы 10 единиц техники и около 40 человек. Причины возгорания пока неизвестны, их будет устанавливать специальная комиссия.

Из-за пожара в подземном коллекторе в центре Киева без электричества остались 80 домов-4

Из-за пожара в подземном коллекторе в центре Киева без электричества остались 80 домов-6

Из-за пожара в подземном коллекторе в центре Киева без электричества остались 80 домов-8

# Пожар # Фотофакт

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