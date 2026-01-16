США продали первую партию венесуэльской нефти

Новый поворот в громкой американо-венесуэльской истории – в топе мировых новостей. Уже через две недели после силового изменения политического расклада в Каракасе под лозунгом установления демократии мы видим первую крупную нефтяную сделку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Венесуэльское сырье по контракту на полмиллиарда долларов уплыло к американскому трейдеру, чьи связи с политическим истеблишментом США давно известны. Еще на прошлой неделе Дональд Трамп лично убеждал глав нефтяных гигантов инвестировать в венесуэльскую отрасль.

Дональд Трамп, президент США:

Мы за один день добыли нефти на 4 миллиарда долларов, и эта сумма будет расти. Мы восстановим страну. Все крупные нефтяные компании приходят сюда. Они заработают много денег, часть из которых достанется Венесуэле, часть – нам. И мы принесли стабильность в регион. При этом Белый дом не скрывает своих планов получить крупнейшие запасы нефти путем вытеснения из региона России и Китая. Для установления контроля объявлена тотальная морская блокада в Карибском бассейне. Там уже захвачено семь танкеров, в основном российских, которые пытались вывезти венесуэльскую нефть в обход санкций.