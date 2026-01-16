США продали первую партию венесуэльской нефти
Новый поворот в громкой американо-венесуэльской истории – в топе мировых новостей. Уже через две недели после силового изменения политического расклада в Каракасе под лозунгом установления демократии мы видим первую крупную нефтяную сделку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Венесуэльское сырье по контракту на полмиллиарда долларов уплыло к американскому трейдеру, чьи связи с политическим истеблишментом США давно известны. Еще на прошлой неделе Дональд Трамп лично убеждал глав нефтяных гигантов инвестировать в венесуэльскую отрасль.
Дональд Трамп, президент США:
Мы за один день добыли нефти на 4 миллиарда долларов, и эта сумма будет расти. Мы восстановим страну. Все крупные нефтяные компании приходят сюда. Они заработают много денег, часть из которых достанется Венесуэле, часть – нам. И мы принесли стабильность в регион.
При этом Белый дом не скрывает своих планов получить крупнейшие запасы нефти путем вытеснения из региона России и Китая. Для установления контроля объявлена тотальная морская блокада в Карибском бассейне. Там уже захвачено семь танкеров, в основном российских, которые пытались вывезти венесуэльскую нефть в обход санкций.
Франсиско Мональди, директор программы по энергетике Латинской Америки в Институте Бейкера (США):
Нефть сместится с черного рынка Китая преимущественно в Соединенные Штаты. США обладают очень значительными нефтеперерабатывающими мощностями, которые на побережье Мексиканского залива оптимизированы для переработки тяжелой нефти. Именно такую производит Венесуэла. Поэтому можно ожидать, что по меньшей мере полмиллиона а, вероятно, почти весь экспорт Венесуэлы будет направлен в США.
Пока официальный Вашингтон говорит о восстановлении демократии, на практике очевиден экономический интерес. Вместо передачи власти оппозиции, США ведут диалог с соратниками Мадуро, а на роль лидера предлагают технических управленцев из администрации Белого дома.
Это говорит о том, что Вашингтону нужен не новый политический режим, а эффективный менеджмент для доступа к ресурсам. К тому же проведение выборов и насильственный роспуск мощного правящего аппарата Мадуро может обрушить рейтинг Трампа. Такой поворот событий главе США ни к чему. Есть риск утратить позиции на промежуточных президентских выборах, которые состоятся в ноябре.