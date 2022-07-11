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Страна движется в неправильном направлении. Американцы недовольны политикой Вашингтона

11 июля 2022 08:19
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Новости США. Большинство американцев недовольны политикой Вашингтона. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел местный Институт общественного мнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страна движется в неправильном направлении. Американцы недовольны политикой Вашингтона-1

Согласно исследованию, 88 % американцев считают, что их страна движется в неправильном направлении. Это рекордно высокий показатель недоверия к власти за последние 10 лет. Еще более 90 % респондентов считают, что правительство не справляется с кризисами, которые буквально обрушились на США. Все меры, которые были приняты за последние шесть месяцев, можно с легкостью назвать контрпродуктивными или бесполезными. Кроме того, почти половина опрошенных назвала цены на газ и инфляцию самой большой проблемой.  

# Экономический кризис # Джо Байден # Новости США # Фотофакт

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