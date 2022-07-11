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Протесты в Аргентине. Люди недовольны ростом цен и инфляцией

11 июля 2022 08:18
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Новости Аргентины. В Аргентине тысячи людей вышли на протесты. Они недовольны быстрым ростом цен и инфляцией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протесты в Аргентине. Люди недовольны ростом цен и инфляцией-1

Сейчас показатель превышает 50 %. Демонстранты прошли маршем по столице. Им удалось прорваться к зданию правительства. А для привлечения внимания они воспользовались барабанами, кастрюлями и даже захватили гильотину. Кроме того, протестующие требовали аннулировать соглашения кабмина с Международным валютным фондом. Так как Аргентина должна выплатить долг в размере 45 миллиардов долларов.  

# Акции протеста # Новости Аргентины # Фотофакт

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