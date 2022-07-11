Литовские птицефабрики не выдерживают кризиса. Фермеры больше не могут получать мясо птицы

Все из-за резкого роста цен на зерно. Еще в 2021 году оно стоило 360 евро за тонну. А сейчас в стране простые химикаты, которые убивают кур, стоят 450 евро. Корм еще дороже. Многие фермеры просто не могут его себе позволить. В результате дорожают и яйца при нынешней цене почти в 2 евро, уже совсем скоро они могут стоить минимум 5. А в условиях экономического кризиса фермерские хозяйства даже не могут достаточно поднять цены, покупательская способность населения резко упала.