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Литовские птицефабрики не выдерживают кризиса. Фермеры больше не могут получать мясо птицы

11 июля 2022 07:53
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Новости Литвы. У наших соседей, в частности речь идет о Литве, назревает серьезный продовольственный кризис. Фермеры больше не могут получать мясо птицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литовские птицефабрики не выдерживают кризиса. Фермеры больше не могут получать мясо птицы-1

Все из-за резкого роста цен на зерно. Еще в 2021 году оно стоило 360 евро за тонну. А сейчас в стране простые химикаты, которые убивают кур, стоят 450 евро. Корм еще дороже. Многие фермеры просто не могут его себе позволить. В результате дорожают и яйца при нынешней цене почти в 2 евро, уже совсем скоро они могут стоить минимум 5. А в условиях экономического кризиса фермерские хозяйства даже не могут достаточно поднять цены, покупательская способность населения резко упала.  

# Экономический кризис # Новости Литвы # Фотофакт

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