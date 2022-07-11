Миллионы британцев на грани нищеты. Счета за электричество доходят до 4 тыс долларов в год

Новости Великобритании. Миллионы британцев могут оказаться на грани нищеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все из-за резкого повышения цен на электроэнергию. Такие прогнозы публикуют местные СМИ.
Новости Великобритании. Миллионы британцев могут оказаться на грани нищеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все из-за резкого повышения цен на электроэнергию. Такие прогнозы публикуют местные СМИ.
В скором времени счета за электроэнергию для британских домохозяйств могут вырасти до 3 тысяч фунтов стерлингов за год. А это почти 4 тысячи долларов. Стоимость еще больше увеличится зимой. Экономическая ситуация в стране и без того тяжелая. Британцы уже столкнулись с растущими ценами на коммунальные услуги, аренду, продукты питания и топливо. А инфляция в Великобритании превысила 9 %. Это рекордный показатель за последние 40 лет.