Миллионы британцев на грани нищеты. Счета за электричество доходят до 4 тыс долларов в год

В скором времени счета за электроэнергию для британских домохозяйств могут вырасти до 3 тысяч фунтов стерлингов за год. А это почти 4 тысячи долларов. Стоимость еще больше увеличится зимой. Экономическая ситуация в стране и без того тяжелая. Британцы уже столкнулись с растущими ценами на коммунальные услуги, аренду, продукты питания и топливо. А инфляция в Великобритании превысила 9 %. Это рекордный показатель за последние 40 лет.