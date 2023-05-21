Сторонники Санду против оппозиции – сразу несколько протестов проходят в Кишинёве

Новости Молдовы. Кишинев сотрясают акции протеста. Несколько демонстраций проходят в столице Молдовы одновременно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Любопытно, что настроение у их участников разное.

Одни выступают за евроинтеграцию. На митинги активисты принесли флаги ЕС. Они заручились поддержкой Майи Санду, которая также симпатизирует европейскому курсу. Тем временем в другой части города митингующие требуют отставки действующего президента, обвиняя ее в экономических проблемах Молдовы.