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Сторонники Санду против оппозиции – сразу несколько протестов проходят в Кишинёве

21 мая 2023 15:15
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Новости Молдовы. Кишинев сотрясают акции протеста. Несколько демонстраций проходят в столице Молдовы одновременно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Любопытно, что настроение у их участников разное.  

Сторонники Санду против оппозиции – сразу несколько протестов проходят в Кишинёве-1

Одни выступают за евроинтеграцию. На митинги активисты принесли флаги ЕС. Они заручились поддержкой Майи Санду, которая также симпатизирует европейскому курсу. Тем временем в другой части города митингующие требуют отставки действующего президента, обвиняя ее в экономических проблемах Молдовы.  

# Акции протеста # Майя Санду # Новости Молдовы # Фотофакт

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