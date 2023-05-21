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Чтобы восполнить дефицит лекарств, Латвии нужно около 100 млн евро

21 мая 2023 15:14
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Новости Латвии. Аптечная сеть Латвии неэффективна: таким мнением поделились эксперты в местных СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Чтобы восполнить дефицит лекарств, Латвии нужно около 100 млн евро-1

По результатам проведенной ревизии, доступность некоторых медикаментов оставляет желать лучшего. Дефицит растет, и в конце года ситуация может стать совсем плачевной. Чтобы восполнить нехватку лекарств, надо порядка 100 миллионов евро. Нехватка препаратов вызвана перебоями в производстве, экспортными проблемами, а также экономическими интересами оптовиков.  

# Экономический кризис # Новости Латвии # Фотофакт

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