Чтобы восполнить дефицит лекарств, Латвии нужно около 100 млн евро

По результатам проведенной ревизии, доступность некоторых медикаментов оставляет желать лучшего. Дефицит растет, и в конце года ситуация может стать совсем плачевной. Чтобы восполнить нехватку лекарств, надо порядка 100 миллионов евро. Нехватка препаратов вызвана перебоями в производстве, экспортными проблемами, а также экономическими интересами оптовиков.