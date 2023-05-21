В Греции голосуют на парламентских выборах. Кто лидирует – данные опроса

Новости Греции. С надеждой на будущее: граждане Греции голосуют на парламентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центральное место в предвыборной кампании занял кризис стоимости жизни. Партии пытаются привлечь жителей обещаниями. Основными стали – повышение минимальной заработной платы и создание рабочих мест. Пока, по данным опросов общественного мнения, лидирует правящая консервативная партия. Однако ряд экспертов считает, что выбрать победителей в ходе первого тура не удастся.