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В Греции голосуют на парламентских выборах. Кто лидирует – данные опроса

21 мая 2023 15:13
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Новости Греции. С надеждой на будущее: граждане Греции голосуют на парламентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Греции голосуют на парламентских выборах. Кто лидирует – данные опроса-1

Центральное место в предвыборной кампании занял кризис стоимости жизни. Партии пытаются привлечь жителей обещаниями. Основными стали – повышение минимальной заработной платы и создание рабочих мест. Пока, по данным опросов общественного мнения, лидирует правящая консервативная партия. Однако ряд экспертов считает, что выбрать победителей в ходе первого тура не удастся.   

# Выборы # Новости Греции # Фотофакт

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