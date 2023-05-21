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Давка на футбольном матче в Сальвадоре: как минимум 10 человек погибли

21 мая 2023 12:04
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Новости Сальвадора. Как минимум 10 человек погибли в результате давки на стадионе Сальвадора. Более сотни пострадавших болельщиков доставлены в больницы, двое из них находятся в критическом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Давка на футбольном матче в Сальвадоре: как минимум 10 человек погибли-1

Всего медицинская помощь потребовалась почти полутысяче человек. По данным властей, давку у входа на стадион спровоцировали фанаты. Они пытались проникнуть на трибуны по поддельным билетам, потасовка также завязалась с перекупщиками. Полиция применила слезоточивый газ. В результате посмотреть футбол болельщикам удалось всего 16 минут. После матч был остановлен.  

# Давка # Фотофакт

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