Давка на футбольном матче в Сальвадоре: как минимум 10 человек погибли

Новости Сальвадора. Как минимум 10 человек погибли в результате давки на стадионе Сальвадора. Более сотни пострадавших болельщиков доставлены в больницы, двое из них находятся в критическом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего медицинская помощь потребовалась почти полутысяче человек. По данным властей, давку у входа на стадион спровоцировали фанаты. Они пытались проникнуть на трибуны по поддельным билетам, потасовка также завязалась с перекупщиками. Полиция применила слезоточивый газ. В результате посмотреть футбол болельщикам удалось всего 16 минут. После матч был остановлен.