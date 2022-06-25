В центре Осло при стрельбе в ночном клубе убиты два человека

Новости Норвегии. Два человека были убиты в результате стрельбы в ночном клубе в центре Осло, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возможно, что число жертв может вырасти. Сейчас медики борются за жизнь трех пострадавших.
Новости Норвегии. Два человека были убиты в результате стрельбы в ночном клубе в центре Осло, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возможно, что число жертв может вырасти. Сейчас медики борются за жизнь трех пострадавших.
По словам свидетелей, в клуб зашел мужчина, достал из сумки пистолет и открыл беспорядочный огонь по посетителям заведения. Затем воспользовался возникшей паникой, беспрепятственно вышел на улицу и попытался смешаться с толпой.
Трагедия произошла в районе норвежской столицы, где находится множество развлекательных заведений. Полиции удалось задержать подозреваемого, он взят под стражу. Пока остается неясным, что заставило его открыть стрельбу. Само ЧП признано терактом.