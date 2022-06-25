Прямой эфир

В центре Осло при стрельбе в ночном клубе убиты два человека

25 июня 2022 09:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Норвегии. Два человека были убиты в результате стрельбы в ночном клубе в центре Осло, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возможно, что число жертв может вырасти. Сейчас медики борются за жизнь трех пострадавших.

В центре Осло при стрельбе в ночном клубе убиты два человека-1

По словам свидетелей, в клуб зашел мужчина, достал из сумки пистолет и открыл беспорядочный огонь по посетителям заведения. Затем воспользовался возникшей паникой, беспрепятственно вышел на улицу и попытался смешаться с толпой.

В центре Осло при стрельбе в ночном клубе убиты два человека-4

Трагедия произошла в районе норвежской столицы, где находится множество развлекательных заведений. Полиции удалось задержать подозреваемого, он взят под стражу. Пока остается неясным, что заставило его открыть стрельбу. Само ЧП признано терактом.

# Стрельба # Новости Норвегии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко поздравил президента Мозамбика и народ Словении с национальными праздниками
25 июня 2022 08:50

Александр Лукашенко поздравил президента Мозамбика и народ Словении с национальными праздниками

На юго-востоке Турции бушуют лесные пожары. Подозреваемый в поджоге задержан
24 июня 2022 16:02

На юго-востоке Турции бушуют лесные пожары. Подозреваемый в поджоге задержан

Глава Минэкономики Германии заявил о газовом кризисе в стране. От жителей требуют сократить его потребление
24 июня 2022 15:54

Глава Минэкономики Германии заявил о газовом кризисе в стране. От жителей требуют сократить его потребление