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Жители Литвы готовы отказаться от авто из-за цен на топливо. Каждый пятый пересел на велосипед или электросамокат

24 июня 2022 07:55
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Новости Литвы. В Литве рекордное подорожание бензина заставило людей изменить привычный образ жизни. За год стоимость топлива выросла почти на 60 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас за литр автовладельцам надо отдать более 2 евро.

Экономисты уверены, что рассчитывать на то, что горючее подешевеет, не стоит. По крайней мере, в ближайший год. Все это заставило литовцев лихорадочно искать выход из положения. Согласно последнему опросу, четверо из пяти жителей намерены пересесть на общественный транспорт. Больше 25 % опрошенных начали использовать авто только по необходимости. Каждый пятый пересел на велосипед или электросамокат.

Жители Литвы готовы отказаться от авто из-за цен на топливо. Каждый пятый пересел на велосипед или электросамокат-1

После того как Беларусь открыла безвизовый режим, часть опрошенных признались, что ездят за горючим в нашу страну. Даже с учетом затрат на дорогу это все равно выгодно.

Экономисты пока не могут сказать, достигли ли цены на бензин своего пика. А у правительства нет ни идей, ни плана, как помочь жителям страны.

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# Экономический кризис # Новости Литвы # Фотофакт

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