Жители Литвы готовы отказаться от авто из-за цен на топливо. Каждый пятый пересел на велосипед или электросамокат

Новости Литвы. В Литве рекордное подорожание бензина заставило людей изменить привычный образ жизни. За год стоимость топлива выросла почти на 60 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас за литр автовладельцам надо отдать более 2 евро.

Экономисты уверены, что рассчитывать на то, что горючее подешевеет, не стоит. По крайней мере, в ближайший год. Все это заставило литовцев лихорадочно искать выход из положения. Согласно последнему опросу, четверо из пяти жителей намерены пересесть на общественный транспорт. Больше 25 % опрошенных начали использовать авто только по необходимости. Каждый пятый пересел на велосипед или электросамокат.