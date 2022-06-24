Глава Минэкономики Германии заявил о газовом кризисе в стране. От жителей требуют сократить его потребление

Новости Германии. Глава Минэкономики Германии 24 июня заявил о газовом кризисе в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В связи с этим он вновь потребовал от жителей ФРГ сократить потребление газа везде, где это возможно. В противном случае нехватка голубого топлива приведет к массовому закрытию предприятий.

Для некоторых отраслей это станет катастрофой, с тяжелыми последствиями для самих немцев, так как тысячи человек в тяжелые времена могут остаться без работы.