Глава Минэкономики Германии заявил о газовом кризисе в стране. От жителей требуют сократить его потребление

Новости Германии. Глава Минэкономики Германии 24 июня заявил о газовом кризисе в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В связи с этим он вновь потребовал от жителей ФРГ сократить потребление газа везде, где это возможно. В противном случае нехватка голубого топлива приведет к массовому закрытию предприятий.
Для некоторых отраслей это станет катастрофой, с тяжелыми последствиями для самих немцев, так как тысячи человек в тяжелые времена могут остаться без работы.
Накануне в ФРГ было объявлено о начале второй стадии плана чрезвычайной ситуации по газу, по которому, в частности, фирмы обязаны сократить потребление голубого топлива. Экстренные меры введены для того, чтобы к зиме заполнить газохранилища на 90 %.
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