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На юго-востоке Турции бушуют лесные пожары. Подозреваемый в поджоге задержан

24 июня 2022 16:02
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Новости Турции. На юго-востоке Турции идет эвакуация жителей из районов, охваченных лесными пожарами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несколько сотен человек уже перевезли подальше от стихии.

На юго-востоке Турции бушуют лесные пожары. Подозреваемый в поджоге задержан-1

Пламя стремительно приближается к жилым домам, и спасителям пока ничего не удается сделать, чтобы помешать этому. Им мешает жара и сильный ветер. Огонь уже уничтожил более 400 гектаров хвойного леса, и, похоже, эта цифра будет расти. Причиной ЧП, по сообщению полиции, стал умышленный поджог. Подозреваемый, а это местный житель, уже задержан.

# Пожар # Новости Турции # Фотофакт

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