На юго-востоке Турции бушуют лесные пожары. Подозреваемый в поджоге задержан

Новости Турции. На юго-востоке Турции идет эвакуация жителей из районов, охваченных лесными пожарами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несколько сотен человек уже перевезли подальше от стихии.

Пламя стремительно приближается к жилым домам, и спасителям пока ничего не удается сделать, чтобы помешать этому. Им мешает жара и сильный ветер. Огонь уже уничтожил более 400 гектаров хвойного леса, и, похоже, эта цифра будет расти. Причиной ЧП, по сообщению полиции, стал умышленный поджог. Подозреваемый, а это местный житель, уже задержан.