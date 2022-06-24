Пекарням в Польше грозит банкротство? Вот что происходит сейчас с ценами на хлеб

Хлеб в Польше скоро подорожает настолько, что станет недоступным для людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цена может достигнуть запредельных 30 злотых. А это более 6 евро.
Хлеб в Польше скоро подорожает настолько, что станет недоступным для людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цена может достигнуть запредельных 30 злотых. А это более 6 евро.
Столь мрачный прогноз опубликовала 24 июня газета Rzeczpospolita. Это трудно себе представить, но другого выхода просто нет. Мука на треть дороже, чем год назад, цены на энергоносители стремительно растут. Неудивительно, что цены на хлеб тоже растут.
За год он подорожал на 26,5 %, и нет никаких шансов остановить этот рост, пишет авторитетное издание. Это сообщение уже привело в шок хлебопекарные компании. Если этот мрачный сценарий осуществится, то им просто грозит банкротство. Счета за газ, электроэнергию и так отнимают большую часть доходов.
Екатерина Забенько, СТВ:
А если люди еще и перестанут покупать хлеб из-за сумасшедших цен, то это приведет к краху отрасли. А вот рецептов, как этого избежать, газета не дала. Наверное, не знает, как и не знают в самом правительстве.