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Стало известно время проведения онлайн-саммита БРИКС

08 сентября 2025 09:11
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Стало известно время проведения онлайн-саммита БРИКС-0

Внеочередной онлайн-саммит БРИКС будет проходить в закрытом формате и продлится примерно два часа. Об этом пишет РИА Новости. Начало запланировано на 15:00 по мск (08:00 по североамериканскому восточному времени). 

Пресса не будет допускаться к выступлениям, а итоговое решение не планируется, хотя лидеры могут публиковать свои комментарии по желанию.

В работе саммита примет участие российский лидер РФ Владимир Путин. Встреча была инициирована президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой, который намеревается обсудить торговую политику США.

Фото: pixabay

# Международная политика # Луис Инасиу Лула да Силва # Владимир Путин

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