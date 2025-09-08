В Беларуси новые правила приёма на работу иностранных граждан – рассказываем подробности

Трудовые мигранты будут сдавать экзамен по одному из государственных языков. В Беларуси новые правила приема на работу иностранных граждан, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сам экзамен представляет собой письменный тест. На его прохождение отводится полчаса. Результат будет считаться положительным при доле правильных ответов 50 % и более. Экзамен будет проходить один раз в две недели – 15 числа и в последний день месяца. Ограничения для повторной сдачи не предусмотрены. Оценка знаний будет проводиться до заключения трудового договора. Помимо этого, определен перечень профессий, для которых знание языка является обязательным.

Татьяна Астрейко, первый заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:

В этот перечень включены такие профессии рабочих, как водитель автомобиля, продавец, парикмахер, официант, администратор. И ряд должностей медицинского профиля. Все они предусматривают непосредственный контакт с населением. Для чего это принято? Для того, чтобы повысить качество оказания услуг, которое оказывается населению. Требования к оценке знаний предъявляются с точки зрения объема, необходимого для общения, не более того.

Новые правила приема на работу не распространяются на граждан ЕАЭС. Это Россия, Армения, Кыргызстан и Казахстан.