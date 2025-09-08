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В Беларуси новые правила приёма на работу иностранных граждан – рассказываем подробности

08 сентября 2025 13:32
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Трудовые мигранты будут сдавать экзамен по одному из государственных языков. В Беларуси новые правила приема на работу иностранных граждан, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси новые правила приёма на работу иностранных граждан – рассказываем подробности-2

Сам экзамен представляет собой письменный тест. На его прохождение отводится полчаса. Результат будет считаться положительным при доле правильных ответов 50 % и более. Экзамен будет проходить один раз в две недели – 15 числа и в последний день месяца. Ограничения для повторной сдачи не предусмотрены. Оценка знаний будет проводиться до заключения трудового договора. Помимо этого, определен перечень профессий, для которых знание языка является обязательным. 

В Беларуси новые правила приёма на работу иностранных граждан – рассказываем подробности-4

Татьяна Астрейко, первый заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:
В этот перечень включены такие профессии рабочих, как водитель автомобиля, продавец, парикмахер, официант, администратор. И ряд должностей медицинского профиля. Все они предусматривают непосредственный контакт с населением. Для чего это принято? Для того, чтобы повысить качество оказания услуг, которое оказывается населению. Требования к оценке знаний предъявляются с точки зрения объема, необходимого для общения, не более того.

Новые правила приема на работу не распространяются на граждан ЕАЭС. Это Россия, Армения, Кыргызстан и Казахстан. 

# Трудоустройство # Татьяна Астрейко # Иностранцы в Беларуси

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