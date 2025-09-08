В польском издании Mysl Polska отметили, что президент РФ Владимир Путин достиг ряда геополитических успехов благодаря своей эффективной внешней политики и переговоров с лидером США Дональдом Трампом. Об этом пишет РИА Новости.

Особое внимание уделялось укреплению связей между Москвой и Пекином, а также повышению роли Шанхайской организации сотрудничества на фоне конфликта в Украине.

С 31 августа по 3 сентября Путин был в Китае, где принял участия в саммите ШОС и провел двусторонние и трехсторонние переговоры, в том числе и встречу с Си Цзиньпином.

В итоге было подписано более 20 договоров в сферах энергетики, науки и здравоохранения. Глава государства подчеркнул, что достигнутое странами единство свидетельствует об уверенности в совместных целях.

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