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В Польше заявили, что Путин одержал геополитическую победу в Украине

08 сентября 2025 13:32
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В Польше заявили, что Путин одержал геополитическую победу в Украине-0

В польском издании Mysl Polska отметили, что президент РФ Владимир Путин достиг ряда геополитических успехов благодаря своей эффективной внешней политики и переговоров с лидером США Дональдом Трампом. Об этом пишет РИА Новости.

Особое внимание уделялось укреплению связей между Москвой и Пекином, а также повышению роли Шанхайской организации сотрудничества на фоне конфликта в Украине.

С 31 августа по 3 сентября Путин был в Китае, где принял участия в саммите ШОС и провел двусторонние и трехсторонние переговоры, в том числе и встречу с Си Цзиньпином.

В итоге было подписано более 20 договоров в сферах энергетики, науки и здравоохранения. Глава государства подчеркнул, что достигнутое странами единство свидетельствует об уверенности в совместных целях.

Фото: pixabay

# Международная политика

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