Прямой эфир

Президент Венесуэлы приказал развернуть 25 тыс. военнослужащих для усиления границы

08 сентября 2025 08:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Президент Венесуэлы отдал приказ о масштабном развертывании 25 тысяч военнослужащих на границе с Колумбией, а также на побережье Карибского бассейна, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Венесуэлы приказал развернуть 25 тыс. военнослужащих для усиления границы-2

Решение принято на фоне наращивания американского военного присутствия в регионе. Эскалация последовала после того, как 2 сентября США нанесли удар по венесуэльскому судну, в результате которого погибли 11 человек. По данным СМИ, администрация Трампа сейчас рассматривает варианты дальнейших ударов. Напомним, ранее глава США заявил о якобы недостаточной борьбе Венесуэлы с наркотрафиком и направил к берегам страны десантные корабли и тысячи военнослужащих. При этом официальный Каракас не раз отмечал, что подобные действия – угроза для национального суверенитета и безопасности страны. 

# Венесуэла

Другие новости рубрики

Все новости
В Японии из-за тайфуна пострадали 24 человека
08 сентября 2025 08:20

В Японии из-за тайфуна пострадали 24 человека

Мадуро приказал направить 25 тыс. солдат на границу с Колумбией
08 сентября 2025 08:12

Мадуро приказал направить 25 тыс. солдат на границу с Колумбией

В Вашингтоне активисты выступают против присутствия в городе войск Нацгвардии
08 сентября 2025 08:10

В Вашингтоне активисты выступают против присутствия в городе войск Нацгвардии