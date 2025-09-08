Президент Венесуэлы приказал развернуть 25 тыс. военнослужащих для усиления границы

Президент Венесуэлы отдал приказ о масштабном развертывании 25 тысяч военнослужащих на границе с Колумбией, а также на побережье Карибского бассейна, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение принято на фоне наращивания американского военного присутствия в регионе. Эскалация последовала после того, как 2 сентября США нанесли удар по венесуэльскому судну, в результате которого погибли 11 человек. По данным СМИ, администрация Трампа сейчас рассматривает варианты дальнейших ударов. Напомним, ранее глава США заявил о якобы недостаточной борьбе Венесуэлы с наркотрафиком и направил к берегам страны десантные корабли и тысячи военнослужащих. При этом официальный Каракас не раз отмечал, что подобные действия – угроза для национального суверенитета и безопасности страны.